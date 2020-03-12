Новых случаев заражения коронавирусом в России пока нет, — сообщает Роспотребнадзор

Всего таких случаев пока 28. Все они привозные, — сообщил в эфире Эха доктор биологических наук, профессор Сколтеха Георигй Базыкин

Тем временем, в Китае пик эпидемии пройдет, — заявили китайские власти.

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились уханьским вирусом в Австралии – об этом сам Хэнкс сообщил в своем Инстаграме. Он пообещал держать подписчиков в курс.

Как стало известно, коронавирус выявлен и у 25-летнего итальянского футболиста, защитника Ювентуса Даниэле Ругани.