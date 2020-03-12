Минюст передумал ужесточать штрафы для водителей в рамках проекта нового Кодекса об административных правонарушениях

Как говорят в ведомстве, это связано с негативной реакцией общества.

Речь идет о том, что в новом кодексе штрафы для водителей останутся прежними, а изменятся лишь процессуальные нормы, связанные с различными процедурами: например, обжалованием взысканий. Об этом на встрече с членами рабочей группы Общероссийского народного фронта рассказал замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, в смягченном виде законопроект будет направлен в правительство, а оттуда – в Госдуму. Впрочем, пояснил Новак, это еще не значит, что в кабмине или парламенте не будет своей позиции касательно ужесточения штрафов.

Вместе с тем в ведомстве пообещали изучить предложения ОНФ: они касаются, в частности, введения новой дифференцированной системы наказания, по которой у каждого водителя будет свой индивидуальный коэффициент риска.

Ранее проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривал многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Например, предполагалось, что вместо 500 рублей за превышение скорости на 20 км/ч водитель должен будет заплатить 3 тысячи рублей. Проект раскритиковал премьер Михаил Мишустин и «Единая Россия».

В правительстве ожидают, что новый Кодекс об административных правонарушениях вступит в силу в следующем году.