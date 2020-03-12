Visa позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт и при необходимости удалить

Платежная система Виза готовится запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт и при необходимости их удалить, — сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

По их данным, Виза уже начала искать партнеров для своего нового сервиса на банковском рынке.