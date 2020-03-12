Платежная система Виза готовится запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт и при необходимости их удалить, — сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
По их данным, Виза уже начала искать партнеров для своего нового сервиса на банковском рынке.
Visa позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт и при необходимости удалить
Платежная система Виза готовится запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт и при необходимости их удалить, — сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.