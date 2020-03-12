По решению Национального Олимпийского комитета Греции церемония закрыта для публики в профилактических целях, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
После церемонии начнется эстафета Олимпийского огня. Она пройдет по территории Греции и завершится 19 марта на афинском стадионе Панатинаикос, где огонь передадут организаторам игр.
Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса. Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9-е августа.
В Древней Олимпии началась церемония зажжения Олимпийского огня для игр в Токио
По решению Национального Олимпийского комитета Греции церемония закрыта для публики в профилактических целях, чтобы предотвратить распространение коронавируса.