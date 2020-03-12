Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер

Эти меры реализуются с 10 марта после обвала цен на нефть и падения рубля. Сегодня на Московской бирже евро превысил 84 рубля, доллар стоит 74 рубля 64 копейки.

Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, — сообщает «Коммерсантъ».