Роснефть выбыла из тройки самых дорогих компаний России, — акции Роснефти упали на 5% и рыночная капитализация опустилась до 3 триллионов 120 млрд рублей. Лидирует Сбербанк. На втором месте Газпром и третий – Лукойл, — сообщает РБК.