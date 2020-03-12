«Левый фронт» проведет опрос для выработки оппозиционной стратегии на голосовании по поправкам к Конституции

Общественное движение «Левый фронт» планирует 13 марта запустить интернет-голосование для выработки единой оппозиционной стратегии поведения на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«По итогам будет понятен срез общественного мнения, и затем мы сможем более обоснованно принимать решение о нашей политической тактике. Мы будем вести консультации с нашими союзниками, опираясь на результаты этого голосования», — сказал он.

С.Удальцов отметил, что в голосовании «Левого фронта» будет два варианта для выражения протеста против поправок к Конституции: бойкот и голосование против поправок. Он призвал принять участие в голосовании представителей оппозиционных организаций, а также всех граждан, недовольных предложенными поправками. «Главное – выбрать тактику, которая сможет объединить большинство наших сторонников и оппозиционных организаций, чтобы это было массово и солидарно, тогда это даст более серьезный эффект», — заключил политик.

Опрос будет проводиться в течение недели на сайте «Левого фронта».