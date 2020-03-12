Дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию определит президент, заявил
«Интерфаксу» в четверг заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
«(Дату) определяет президент», — сказал он.
В среду Совет Федерации принял закон о поправке в Конституцию РФ. Ранее голосование было предварительно намечено на 22 апреля, этот день должны были объявить выходным — ЦИК даже начал готовить агитматериалы именно с указанием этого дня, однако в итоговой версии закона дату убрали.
Дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент РФ — ЦИК
Дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию определит президент, заявил