Дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент РФ — ЦИК

Дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию определит президент, заявил

«Интерфаксу» в четверг заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«(Дату) определяет президент», — сказал он.

В среду Совет Федерации принял закон о поправке в Конституцию РФ. Ранее голосование было предварительно намечено на 22 апреля, этот день должны были объявить выходным — ЦИК даже начал готовить агитматериалы именно с указанием этого дня, однако в итоговой версии закона дату убрали.