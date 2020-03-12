Депутаты от «Яблока» в Мосгордуме будут голосовать против принятия поправок к Конституции

Об этом «Эхо Москвы» сообщила депутат Мосгордумы от Яблока Дарья Беседина
По мнению Бесединой, действующую Конституцию необходимо защищать
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Об этом «Эхо Москвы» сообщила депутат Мосгордумы от Яблока Дарья Беседина
По мнению Бесединой, действующую Конституцию необходимо защищать
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…