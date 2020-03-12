Петербургские депутаты поддержали поправки президента Владимира Путина к Конституции России

В это время у парламента задержали оппозиционеров.

38 из 50 петербургских депутатов одобрили поправки в Конституцию. Семь человек воздержались от голосования. Это фракция «Справедливая Россия» и два депутата из КПРФ. Четыре человека проголосовали против. Это беспартийные депутаты Максим Резник и Михаил Амосов, «яблочник» Борис Вишневский и коммунист Александр Рассудов. Отмечу, в начале заседания пропала видеотрансляция. Спикер Вячеслав Макаров объяснил это техническими проблемами. Заработала трансляция только тогда, когда спикер вышел на трибуну. В своей речи он яростно защищал поправки в Конституцию. Добавлю также, чтобы одобрить поправки единоросовское большинство петербургского парламента изменило регламент заседаний, так как обычно работает по средАм. А пока депутаты голосовали, полиция задержала под разными предлогами уже семь оппозиционеров. Двух схватили прямо на выходе из дома. Остальных — за одиночные пикеты у стен парламента.

Законопроект о поправках в Конституцию России должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов, затем документ проверит Конституционный суд, подпишет президент и после этого поправки вынесут на всероссийское голосование.