Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией, — сообщает агентство Bloomberg. 6-го парта ОПЕК И страны, не входящие в картель, не смогли договориться о дополнительном сокращении нефтедобычи. Нынешнее соглашение действует до 1 апреля.

Саудовская государственная нефтяная компания снизила цены на свою нефть и заявила, что в апреле поставит на рынок на четверть больше, — это привело к значительному падению на нефтяном рынке.

Российская экономика выдержит падение цен на нефть, — считает премьер-министр Михаил Мишустин Мишустин напомнил, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

Цены на нефть продолжают падать на сегодняшних торгах. Рынок опасается падения спроса в связи с радикальными мерами, которые принимаются по всему миру для сдерживания коронавируса. На Лондонской бирже майские фьючерсы на Brent снизились до 34 долларов за баррель. Власти Италии ввели общенациональный карантин. США закрывают границы для приезжающих из Европы, ограничения будут действовать в течение 30 дней.