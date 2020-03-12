Мостранс прокуратура обнаружила в интернете базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний

Московская транспортная прокуратура обнаружила в интернете базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние 8 лет, — сообщает ТАСС.

База содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности. Представители прокуратуры подали иск в суд с требованием запретить доступ к базе. Это ходатайство было удовлетворено.