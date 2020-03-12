Депутатам МГД дали несколько часов на внесение своих поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию

Депутатам Московской городской думы дали всего несколько часов на внесение своих поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.

Как сообщает Znak.com, вчера около восьми вечера депутаты узнали, что сегодня в полдень у них состоится внеочередное заседание, где будет рассмотрен президентский законопроект.

Тем временем, законодательные собрания на Дальнем Востоке. В Сибири и на Урале поддержали поправки. Закон должны одобрить не менее двух третей субъектов. За процессом следит Мария Китаева

Парламенты ряда регионов Урала, Южного и Сибирского федеральных округов и Дальнего Востока уже высказались в поддержку внесения изменений в Основной закон страны. Везде решение принимается подавляющим числом голосов «за». Особенно отличились депутаты заксобрания Новосибирской области и Чукотки, проголосовавшие за закон единогласно. Парламентарии в регионах в один голос хвалят поправки, которые, как отмечали некоторые из них, «отражают ценности, направленные на укрепление единства нашего государства», «закрепляют достижения страны за последние два десятилетия», станут «прочной основой для динамичного развития государства». Одобрить закон должны не менее двух третей заксобраний субъектов. Уже 14 марта Совет Федерации планирует утвердить решения регионов, после чего закон должен подписать президент. Ожидается, что сделает он это символично 18 марта – в день присоединения Крыма к России. Затем проверить закон должен Конституционный суд. Если он нарушений не найдет, 22 апреля состоится общероссийское голосование.