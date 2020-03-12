Парламент Петербурга поддержал поправки в Конституцию . «За» голосовали 38 депутатов, семеро воздержались, четверо были против. С критикой поправок и механизма их принятия выступили оппозиционные депутаты. Спикер заксобрания Вячеслав Макаров сравнил критику с пеной – он считает, что это «протест ради протеста» – передает Интерфакс.
2020-03-12T11:31:00+03:00
2020-03-12T11:31:32+03:00
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11:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…