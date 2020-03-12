Парламент Петербурга поддержал поправки в Конституцию . «За» голосовали 38 депутатов, семеро воздержались, четверо были против. С критикой поправок и механизма их принятия выступили оппозиционные депутаты. Спикер заксобрания Вячеслав Макаров сравнил критику с пеной – он считает, что это «протест ради протеста» – передает Интерфакс.