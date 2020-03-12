Задержаниями закончились сегодняшние одиночные пикеты у петербургского парламента

Местные оппозиционеры вышли против поправок в Конституцию России. Их сегодня одобряют местные депутаты.

На этот час известно о шести задержанных. С утра пришло сообщение о том, что полиция задержала муниципального депутата Сергея Кузина. Он выходил из дома, чтобы идти на пикеты. По имеющимся данным, его задержали, из-за марша памяти Бориса Немцова. Тогда власти разрешили людям пройти до места массового пикета, но официально шествие не согласовали. Местное отделение партии «Справедливая Россия» направило срочное обращение в МВД с требованием объяснить задержание депутата. Позже у дома задержали активистку «Открытой России» Ларису Кучерову. Затем начались задержания у городского парламента. Активиста «Бессрочного протеста» Евгения Мусина. Он держал плакат с надписью «Нет путинским поправкам в Конституцию». Оппозиционера задержали под предлогом того, что плакат оскорбляет некого гражданина. Другие люди держали плакаты с надписями: «Депутаты, не участвуйте в преступлении! Отклоните антиконституционные поправки!» или «Нет правопреемству с империей зла — СССР». Сейчас известно, что задержаны также активисты Ольга Смирнова, Марина Кен и Дмитрий Негодин. Отмечу также, что с сайта городского парламента исчезла трансляция заседания, причем, кк сообщает корреспондент «Эха» внутри здания она идет. Спикер Вячеслав Макаров объяснил это техническими проблемами.

Законопроект о поправках в Конституцию России должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов, затем документ проверит Конституционный суд, подпишет президент и после этого поправки вынесут на всероссийское голосование.