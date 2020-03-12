Короновирус продолжает перекраивать спортивную жизнь планеты

Остановлена одна из самых успешных лиг мира – Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Слово Константину Похмелову.

Пленка—

Сегодня НБА официально приостановила проведение сезона-2019/20. Поводом для такого решения стал положительный тест на коронавирус, который сдал центровой «Юты» Руди Гобер.

Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» отправлены на карантин прямо со стадиона, где должен был состояться матч регулярного чемпионата. между командами. Не смотря на то, что сам Гобер отсутствовал на стадионе «Оклахомы». 18 тысяч болельщиков, которые пришли на стадион, были крайне недовольны и освистали игроков.

Также сегодня появилась информация о том, что из за короновируса на 3 недели может быть остановлен регулярный Чемпионат НХЛ.

Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за пандемии коронавируса. Как сообщает The Times, решение об этом будет принято уже сегодня на утреннем заседании кабинета министров.