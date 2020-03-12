Курс доллара превысил 74 рубля после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса

На фоне этих новостей также упал индексы Мосбиржи и РТС.

Доллар в начале торгов в четверг подскочил до 74 рублей 4 копеек – это рекордный показатель за четыре года. Евро также растет по отношению к рублю и сейчас торгуется вокруг отметки в 83 рубля 60 копеек. По оценкам опрошенных РБК аналитиков, продолжение ослабления курса российской валюты связано с утренним падением нефтяных котировок. На это, в свою очередь, влияют негативные новости о коронавирусе – накануне вечером ВОЗ объявила, что речь уже идет о пандемии.

Продолжилось падение индекса Московской биржи – к этому часу оно составило около 5 процентов. Последний раз показатели были на столь низкой отметке в январе прошлого года. Индекс РТС снижается еще больше, больше чем на 7 процентов. В лидерах падения находятся акции «Мечела», «М.Видео», «Россетей», ТМК и «Аэрофлота»: ценные бумаги этих компаний падают на 7-10 процентов.

Американские индексы завершили вчерашний день падением на 5%. Тем временем, китайские власти объявили, что пик эпидемии коронавируса позади.