Пик эпидемии коронавируса в Китае позади, — утверждают китайские власти

В материковом Китае за прошедшие сутки выявлено 15 новых заболевших, около половины – в провинции Хубей. Одновременно зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, которую вызывает новый вирус.
2020-03-12T10:31:00+03:00
2020-03-12T10:31:51+03:00
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10:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…