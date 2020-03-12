Все зарегистрированные в России случаи коронавируса привозные – эксперт

Все зарегистрированные на данный момент в России случаи коронавируса привозные. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор Сколтеха, зав. лаборатории молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

«В России, насколько мы знаем, передачи в сообществе пока нет, она не зафиксирована. Все случаи, которые пока что зарегистрированы, это случаи привозные», — сказал он.

При этом он отметил, что не исключает новые случаи регистрации коронавируса в Москве.

«Мне сложно себе представить, что во всех странах вокруг экспоненциальный рост будет, а в России не будет. Все очень зависит от того, насколько будут успешны глобальные усилия по сдерживанию вируса. Если все страны, в которых сейчас есть случаи, окажутся настолько же эффективными, насколько оказался Китай, Южная Корея и Сингапур, все будет очень хорошо. Сейчас там новых случаев достаточно мало, меньше одного нового инфицированного на каждого инфицированного, то есть это идет на спад», — заявил Г.Базыкин.