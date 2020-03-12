В Питере задержан лидер регионального отделения «Открытой России» – он шел на пикеты против поправок к Конституции

В Санкт-Петербурге полицейские задержали лидера регионального отделения «Открытой России» Сергея Кузина – он направлялся на пикеты против поправок к Конституции. Акция Должна состояться у заксобрания, которое сегодня рассматривает этот документ, — сообщает Znak.com