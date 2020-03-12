На Дальнем Востоке и в Сибири региональные парламенты проголосовали за поправки к Конституции

В некоторых регионах, в частности, на Чукотке, депутаты поддержали закон единогласно, — сообщает Интерфакс. Поправки помогут развитию страны, — считает председатель заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

Поправки должны одобрить две трети региональных парламентов, после чего президент направит запрос в Конституционный суд. Общероссийское голосование по пакету поправок намечено 22 апреля.

Между тем, сенатор Людмила Нарусова считает. что за каждую поправку нужно голосовать отдельно