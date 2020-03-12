Президент Путин не считает значительным отток капитала из страны и положительно оценивает усилия властей по улучшению бизнес-климата. Об этом он заявил в интервью для проекта ТАСС.

Отвечая на вопрос об уголовном преследовании бизнесменов, путин сказал, что при расследовании дела Майкла Калви Россия должна исходить из приоритета своего законодательства. Его виновность определит суд.

Одновременно Путин не сомневается в виновности Михаила Ходорковского, которого он назвал «жуликом»