В Италии из-за коронавируса закроют магазины, бары и рестораны

В продаже останутся продукты и лекарства.

О новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

«Управлять — значит иметь видение на 360 градусов. Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержанием нашей экономики, нашей производственной сети, которая состоит из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев».

По словам Конте, позитивные последствия ограничительных мер можно будет увидеть только через пару недель