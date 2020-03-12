Сбербанк разблокировал карту Владимира Милова и принес свои извинения, — об этом сам политик написал в Твиттере

Карта Милова была заблокирована в конце февраля на основании федерального закона о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, — напоминает Медиазона.

Милов утверждает, что на личную карту собирал пожертвования для оплаты штрафов участников протестных акций в Москве.