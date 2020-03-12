Саратовский областной суд отменил арест одного из подростков, которые подозреваются в подготовке массовых убийств, — сообщает ТАСС.

О задержании двух школьников 14 и 15 лет ФСБ объявило в феврале. Утверждалось, что они планировали совершить вооруженное нападение на школу. Суд арестовал подростков на два месяца. Защита обжаловала это решение.