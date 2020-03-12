Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус» Даниэле Ругани заразился коронавирусом

Тест дал положительный результат, — сообщила пресс-служба клуба. Болезнь у футболиста протекает бессимптомно, клуб изолирует игрока, а также установить всех, с кем контактировал Ругани в последние дни.
2020-03-12T09:06:00+03:00
2020-03-12T09:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…