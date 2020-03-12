Национальная баскетбольная ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила регулярный чемпионат – подтвердилась информация о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Это центровой «Юты» Руди Гобер, — сообщает телеканал ТSN.

Ранее из соображений безопасности была отменена встреча между «Ютой» и «Оклахомой».