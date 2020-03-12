Трамп запретил въезд в США из стран Европы в связи с пандемией коронавируса, исключение только для Великобритании

Запрет, о котором президент США объявил во время своего редкого обращения к нации из Овального кабинета поздно вечером, продлится в течение 30 дней. Президент США Дональд Трамп в последнюю неделю подвергся жесточайшей критике, в том числе со стороны своих соратников, за неадекватные и недостаточные меры для борьбы с распространением коронавируса на территории страны. Два дня назад он предложил конгрессу сократить подоходный налог в качестве меры поддержки, но его инициатива была прохладно встречена республиканцами и резко отвергнута демократами конгресса. Последние заявили, что снижение налогов поможет только богатым, которые меньше всего или вообще не пострадали экономически коронавируса. О радикальной мере о закрытии страны для всех, кто прибывает из Европы, кроме Великобритании и кроме граждан США, которые прошли сотоветствующие медицинские проверки, Трамп объявил во время обращения к нации в среду вечером. Запрет также не распространяется на карго и коммерческие грузы. Президент США не уточнил какие медицинские проверки имеются в виду, но сказал, что запрет вступает в силу в полночь пятницы и продлится не менее тридцати дней. В своем обращении Трамп также попросил Конгресс США рассмотреть экономические меры для борьбы с негативными эффектами от пандемии. Демократы Палаты Представителей намерены сегодня проголосовать за закон, который бы обеспечил медицинскую страховку безработным американцам, бесплатное тестирование на коронавирус для всех, оплачиваемый больничный и помощь малоимущим, которые нуждаются в субсидированном питании. Демократы Сената, в свою очередь, подготовили законопроект, направленный на финансовую помощь рабочим, главным образом, на почасовой оплате, которые уже пострадали и дальше пострадают от эпидемии коронавируса в связи со спадом деловой активности. Больше всего пандемия затронула сферы ритейла, ресторанного бизнеса и сферы услуг.

В среду в столице США Вашингтоне был введен режим чрезвычайной ситуации. А вечером голивудский актер Том Хэнкс объявил, что он и его жена заражены коронавирусом.