Еще три страны могут объявить «нефтяную войну» России

Первой это сделала Саудовская Аравия после того, как Москва отказалась согласовать план по сокращению добычи.

Ведущие члены Организации стран—экспортеров нефти Ирак и Кувейт готовы предоставить своим покупателям скидки на по 5 и 6 долларов на баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg. Объединенные Арабские Эмираты также снижают стоимость сырья. А Иракская государственная нефтяная компания SOMO планирует еще и увеличить экспорт. При этом в правительстве страны отмечают, что «ценовая война не отвечает интересам стран-производителей», а Багдад стремится достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынках. До этого саудовская государственная компания Saudi Aramco о планах существенно увеличить добычу и поставки нефти. Это было сделано после того, как Россия отказалась от продвигаемого Саудовской Аравией плана по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Срыв переговоров привел к обвалу – нефть подешевела на 30%. Затем рынок немного отыграл, но вновь пошел вниз после реакции Эр-Рияда.

Сейчас нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже торгуется по цене 34,5 доллара за баррель. Стоимость сырья пошла вниз на новостях о запрете въезда США из Европы