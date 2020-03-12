Прокуратура Москвы выявляет нелегальных мигрантов по «цифровым следам». Подобная практика впервые применена в прошлом году, — рассказал ТАСС прокурор столицы Денис Попов. Он уточнил, что Росфинмониторинг предоставил прокурорам данные о системе быстрых денежных переводов за рубеж.

По результатам проверки более 40 иностранцев задержаны, 17 привлечены к административной ответственности.