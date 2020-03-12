Власти Италии объявили о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции

Закрываются большинство магазинов, бары и рестораны. Исключение будет сделано для торговых точек, где продаются предметы первой необходимости – такие, как продукты и лекарства.

По состоянию на 11-е марта коронавирус в Италии обнаружили у 12 тысяч человек. Умерли 827.