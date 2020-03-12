Президент США Трамп в обращении к нации объявил о решении запретить въезд из Европы в Америку сроком на 30 дней

Исключения будут сделаны для американцев, которые прошли тесты на коронавирус. Кроме того, ограничения не будут распространяться на Великобританию.

Одновременно Трамп пообещал финансовую поддержку малому бизнесу и неимущим, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса.