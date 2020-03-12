Снижение курса рубля может сказаться на закупке лекарств, хотя и незначительно, — замминистра здравоохранения

Снижение курса рубля может сказаться на закупке лекарств, хотя и незначительно, — сказал ТАСС заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. По его словам, Минздраву, вероятно, придется изыскивать дополнительные средства. При этом цены по уже заключенным контрактам меняться не будут, — подчеркнул чиновник.