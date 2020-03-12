Снижение курса рубля может сказаться на закупке лекарств, хотя и незначительно, — замминистра здравоохранения

Снижение курса рубля может сказаться на закупке лекарств, хотя и незначительно, — сказал ТАСС заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. По его словам, Минздраву, вероятно, придется изыскивать дополнительные средства. При этом цены по уже заключенным контрактам меняться не будут, — подчеркнул чиновник.
2020-03-12T08:32:00+03:00
2020-03-12T08:32:37+03:00
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08:32, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…