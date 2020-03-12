Как утверждает агентство Bloomberg, Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией, решили объявить о скидка на свою нефть, а Объединенные Арабские Эмираты снизили цены для февральских продаж.
На этой неделе саудовская государственная нефтяная компания объявила об увеличении поставок на мировой рынок до 12 миллионов баррелей в сутки. Это привело к значительному падению цен на нефть.
Еще три страны готовы объявить Росссии «нефтяную войну»
Как утверждает агентство Bloomberg, Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией, решили объявить о скидка на свою нефть, а Объединенные Арабские Эмираты снизили цены для февральских продаж.