Еще три страны готовы объявить Росссии «нефтяную войну»

Как утверждает агентство Bloomberg, Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией, решили объявить о скидка на свою нефть, а Объединенные Арабские Эмираты снизили цены для февральских продаж.

На этой неделе саудовская государственная нефтяная компания объявила об увеличении поставок на мировой рынок до 12 миллионов баррелей в сутки. Это привело к значительному падению цен на нефть.