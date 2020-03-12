Сегодня мужским спринтом открывается этап Кубка Мира по биатлону в Финляндии

Пока никакой информации о том, что соревнования пройдут при пустых трибунах нет и шанс посмотреть биатлон не по телевизору, как это было в чешском Новее-Место присутствует. Лидер сборной России Александр Логинов, который в Чехии провалился в спринте и не вышел на другие гонки тоже не заявлял о том, что не поедет в Контиолахти, так что сегодня его ждут на старте. Состав сборной, кстати, по сравнению с предыдущим этапом не изменился. Логинов не борется за Кубок Мира. Для лидеров же сегодняшний спринт – гонка крайне важная. Пока в общем зачете лидирует француз Мартен Фуркад. Норвежец Йоханнес Бё отстает от него на 43 очка. В 10 очках от него еще один француз Кинтен Фийон-Майе, так что борьба ожидается нешуточная. Вообще, в первой семерки только представители этих двух стран. Логинов занимает 8 место.

Трансляция мужского спринта на этапе Кубка Мира по биатлону в Финляндии начнется в 17.10 на канале Матч ТВ.