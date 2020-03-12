Министр энергетики Александр Новак сегодня обсудит с главами нефтяных компаний обвал цен на рынке

В понедельник они рухнули на 30%. Смесь Brent сегодня с начала торгов в Лондоне подешевела на 5% и торгуется на уровне чуть выше 34 долларов за баррель. Россия допустила серьезную ошибку, когда начала нефтяную войну с Саудовской Аравией, сказал «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
2020-03-12T08:03:00+03:00
2020-03-12T08:04:04+03:00
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Эксклюзив Эха 08:03, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…