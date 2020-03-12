Министр энергетики Александр Новак сегодня обсудит с главами нефтяных компаний обвал цен на рынке

В понедельник они рухнули на 30%. Смесь Brent сегодня с начала торгов в Лондоне подешевела на 5% и торгуется на уровне чуть выше 34 долларов за баррель. Россия допустила серьезную ошибку, когда начала нефтяную войну с Саудовской Аравией, сказал «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.