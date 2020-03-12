Американский президент Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Это решение связано с распространением коронавируса. Оно не касается Великобритании.

«Жесткие, но необходимые меры», а именно запрет на поездки из Европы в США, будут действовать 30 дней, сообщил Дональд Трамп. Исключение сделают для американцев, которые пройдут необходимые тесты. Позже глава Белого дома уточнил, что ограничения не затронут торговлю. Между тем, в США, где зарегистрировано более 1200 зараженных, в столице и почти половине штатов введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В Италии на фоне эпидемии прекращается почти вся коммерческая деятельность – закрываются все бары и рестораны, парикмахерские, салоны красоты и магазины, за исключением продуктовых, а также аптек. Власти пообещали, что продовольственного дефицита не возникнет.

На Украине, несмотря на то, что инфицированных почти нет, с сегодняшнего дня запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек, введен карантин в учебных заведениях, ограничено авиасообщение с Италией. В России, между тем, пока лишь действует запрет на проведение мероприятий с участие более 5 тысяч человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявило о пандемии коронавируса. Общее число зараженных коронавирусом превышает 120 тысяч человек.

Коронавирус сорвал соревнования мирового уровня и повлиял на военные учения. Отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Он должен был пройти с 18 по 22 марта в Канаде. Не состоится намеченный на выходные в Швеции последний этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на октябрь.

Тем временем, из-за коронавируса может быть сокращена численность американских военных на учениях, которые весной пройдут в 10 странах Европы. США планируют перебросить до 20 тысяч солдат и офицеров.