Приговоренного к 23 годам тюрьмы Харви Вайнштейна госпитализировали

Он жаловался на боли в груди, сообщил его представитель агентству «Рейтер». 67-летний кинопродюсер накануне появился в суде Нью-Йорка, опираясь на ходунки. Присяжные признали его виновным в изнасиловании и домогательствах. С обвинениями против одного из самых влиятельных людей Голливуда выступили ранее около 80 женщин, в том числе известные актрисы.
2020-03-12T07:34:00+03:00
2020-03-12T07:37:27+03:00
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07:34, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…