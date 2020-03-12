Фонд для контроля над «Яндексом» возглавила сопредседатель предвыборного штаба Путина Елена Шмелева

Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на источники. Шмелева руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех», среди учредителей которого виолончелист Сергей Ролдугин. СМИ называют его другом Путина. Ролдугин упоминался в публикациях об отмывании денег в панамских оффшорах. Новый фонд создаётся в рамках сделки, чтобы «Яндекс» не попал под ограничения для значимых российских IT-компаний, которыми совладеют иностранцы. Предполагается, что Фонд общественных интересов получит возможность контролировать решения, которые потенциально могут повлиять на национальную безопасность.