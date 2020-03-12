США запретили въезд тем, кто последние две недели перед прибытием посещал страны Шенгенской зоны

Это уточнили в Белом доме после выступления Дональда Трампа. Президент этой ночью объявил, что будет запрещен въезд пассажиров из Европы, кроме Британии. Мера вводится с пятницы на 30 дней из-за коронавируса. Власти Вашингтона и 24 штатов ввели чрезвычайное положение.