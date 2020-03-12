Группа Little Big, которая представит РФ на «Евровидении», представит песню, с которой поедет на музыкальный конкурс

Группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении», сегодня представит песню, с которой поедет на музыкальный конкурс.

Песня прозвучит в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Little Big – рэйв-группа из Санкт-Петербурга. Наибольшую известность она получила благодаря клипу на песню «Skibidi», на портале youtube ролик выпущенный год назад набрал почти 370 миллионов просмотров. Группа, которая поедет на Евровидение от России, прежде всего примечательна своим шоу. Она как замечает издание Медуза устраивает на сцене трэш и угар и когда исполняет легкомысленную песню и даже когда перепевает душевную балладу про коня группы Любэ. До недавних пор Little Big не показывали по российскому телевидению, песни не звучали на радио. Петербуржцы находились в андеграунде. При этом за пределами нашей страны группа завоевала большую популярность. Однако теперь судя по всему ситуация в России изменится. Группу поддержали артисты, которые ранее участвовали в Евровидении. Это Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Конкурс Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах с 12 по 16 мая.