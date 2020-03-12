Детского хирурга Яну Антонову судят сегодня в Краснодаре

Её обвиняют по уголовной статье об участии в нежелательной организации.

Врачу грозит до шести лет лишения свободы за то, что последние несколько лет она была координатором движения «Открытая Россия» в Краснодарском крае. Следователи утверждают, что таким образом Антонова нарушила закон о нежелательных организациях. В качестве доказательств они привели два репоста из социальных сетей этого движения, которые сделала обвиняемая, а также слова свидетеля, который говорил, что она подходила к нему на улице и предлагала туда вступить.

Защита в свою очередь утверждает, что это дело необходимо прекратить. Проблема в том, что человек, на которого ссылается обвинение, умер в минувшем феврале. Адвокаты подчёркивают, что поскольку другая сторона не смогла его допросить, суд должен отнестись к этим показаниям критически.

Сама Антонова также вины не признаёт. По её словам закона о нежелательных организациях в принципе не должно быть, поскольку он противоречит Конституции.

Ранее в движении «Открытая Россия» неоднократно заявляли, что его участников нельзя судить по этой статье, поскольку нежелательной признана другая организация, — зарегистрированная в Лондоне Open Russia Civic Movement. Сейчас она уже прекратила работу.