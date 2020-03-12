США запретили въезд из стран Европы Шенгенской зоны

Ограничения будут касаться и тех лиц, которые их посещали последние 14 дней перед прибытием в Соединённые Штаты. Это пояснили в министерстве внутренней безопасности после выступления Дональда Трампа. Запрет вводится с 13 марта на 30 дней. Из-за коронавируса власти Вашингтона и почти половины штатов объявили режим ЧП.

На Украине с сегодняшнего дня вводится карантин из-за коронавируса.

Украинское правительство, несмотря на то, что в стране пока зафиксирован всего один случай заражения, готовится к худшему – поэтому с этого дня частично закрывают границу государства. Из более чем 200 пунктов пропуска будет работать меньше четверти. Приостановлено авиасообщение с Италией, где самая сложная ситуация с коронавирусом среди европейских стран. Введены ограничения на проведения массовых мероприятий численностью более 200 человек, спортивные мероприятия по согласованию с организаторами будут проходить без зрителей. В учебных заведениях карантин продлится как минимум три недели.

Кроме того, почти 300 миллионов в пересчете на рубли власти Украины потратят на закупку средств индивидуальной защиты. Экспорт таких изделий запрещен вплоть до лета.

Карантин в стране продлится до 3 апреля.