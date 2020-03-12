Дональд Трамп объявил, что США с пятницы вводят запрет на въезд из Европы

Исключение будет сделано только для пассажиров из Великобритании, отметил президент. По его словам, мера вводится на 30 дней. Американских граждан, которые будут возвращаться домой, она не коснется. Трамп этой ночью выступил с обращением к нации после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Цены на нефть и фондовые рынки падают на фоне объявления пандемии коронавируса. Смесь марки Brent сначала торгов на бирже в Лондоне подешевела более чем на 5% и торгуется ниже отметки в 34 доллара за баррель. В США биржи накануне закрылись в красной зоне. Утром торги на фондовых рынках в Азии открылись резким снижением. Так, ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали почти на 5%.

Все больше стран вводят жесткие ограничения из-за коронавируса. В Италии с этого дня закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Жителей призывают не выходить на улицу. В Норвегии накануне запретили мероприятия в помещениях с участием более 500 человек. В Венгрии ввели чрезвычайное положение, в помещениях нельзя собираться больше ста человек, на открытом воздухе – до пятисот. В Израиле вчера также запретили мероприятия, если в помещении собирается больше сотни. Власти страны на днях ввели двухнедельный карантин для всех приезжих.

В Москве введен запрет на мероприятия численностью больше 5 тысяч человек. Он действует до 10 апреля, а 22 числа намечено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в том числе по обнулению президентских сроков Владимира Путина.