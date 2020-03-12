Сергей Лавров встретился с лидером организации «Палестинский джихад», которая в США и ЕС признана террористической

Как сообщили в российском МИДе, глава ведомства и Зияд ан Нахаля обсудили палестино-израильское урегулирование. Ранее Лавров встречался с представителями руководства палестинских движений ФАТХ и ХАМАС после объявления плана президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля.
2020-03-12T06:16:00+03:00
2020-03-12T06:17:44+03:00
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06:16, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…