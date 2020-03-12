Сергей Лавров встретился с лидером организации «Палестинский джихад», которая в США и ЕС признана террористической

Как сообщили в российском МИДе, глава ведомства и Зияд ан Нахаля обсудили палестино-израильское урегулирование. Ранее Лавров встречался с представителями руководства палестинских движений ФАТХ и ХАМАС после объявления плана президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля.