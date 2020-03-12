Региональные парламенты сегодня рассматривают поправки к Конституции

В Приморье, на Сахалине и в Магаданской области закон уже поддержали. Депутаты от КПРФ воздерживаются, остальные из «Единой России» ЛДПР и «Справедливой России» голосуют «за». Против не выступил еще пока ни один депутат. Поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему быть у власти до 2036 года.