Региональные парламенты сегодня рассматривают поправки к Конституции

В Приморье, на Сахалине и в Магаданской области закон уже поддержали. Депутаты от КПРФ воздерживаются, остальные из «Единой России» ЛДПР и «Справедливой России» голосуют «за». Против не выступил еще пока ни один депутат. Поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему быть у власти до 2036 года.
2020-03-12T06:16:00+03:00
2020-03-12T06:16:41+03:00
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06:16, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…