Мировой судья Даниловского района Москвы проведёт предварительные слушания по уголовному делу директора ФБК

Мировой судья Даниловского района Москвы сегодня проведёт предварительные слушания по уголовному делу в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Это связано с фильмом «Он вам не Димон».

Политическим преследованием назвал в эфире «Эха» уголовное дело Иван Жданов. Директор Фонда борьбы с коррупцией утверждает, что вся информация в фильме «Он вам не Димон» правдива. Уголовное дело, напомню, возбудили из-за отказа ФБК удалить из youtube-канала Алексея Навального нашумевший фильм. Он о предполагаемых коррупционных преступлениях, связанных с бывшим главой правительства Дмитрием Медведевым. Один из связанных с ним фондов, как утверждается в фильме, мог получить в подарок от Алишера Усманова земельный участок и особняк на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. Люблинский суд весной 2017го посчитал, что видео порочит честь и достоинство Усманова. По требованию суда ФБК разместил на своём сайте опровержение информации, признанной судом недостоверной. При этом на youtube-канале Навального осталась первоначальная версия фильма в том числе и фрагмент, которым был недоволен Усманов. Видео посмотрели почти 34 миллиона человек.

Отметим, что дело сначала должен был рассмотреть мировой суд Тверского района. Защита настаивала на том, что это должны делать в Даниловском районе по месту регистрации ФБК. Мосгорсуд принял решение в пользу ответчика.