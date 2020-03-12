Глава Минэнерго Александр Новак сегодня обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке после обвала

Это плановая встреча, рассказал Александр Новак. Ее повестку пришлось скорректировать из-за событий последней недели. Глава Минэнерго отметил, что обсудит происходящее на рынках с нефтяниками и планы компаний по добыче. Цены на нефть рухнули в понедельник вслед за переговорами стран, участвующих в соглашении ОПЕК+. Крупнейшим экспортерам нефти было предложено сократить добычу, чтобы сгладить последствия от замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса. Однако Россия с этим планом не согласилась. Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу. На это среагировали рынки – вслед за обвалившейся на 30% нефтью вниз пошли акции крупнейших российских нефтяных компаний. Новак ранее сообщил, что Россия продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и «не ОПЕК» о текущей ситуации на мировом рынке нефти.

Российские власти обещают, что волатильность на рынках не скажется на ценах топлива для потребителей