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05:12, 12 марта 2020

Харви Вайнштейн попал в больницу вскоре после того, как был приговорен к 23 годам тюрьмы

67-летний кинопродюсер пожаловался на боли в груди, сообщает «Рейтер» со ссылкой на его представителя. Еще не так давно один из самых влиятельных людей Голливуда был признан виновным в изнасиловании и домогательствах. Ранее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили десятки женщин, в том числе известные актрисы.



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