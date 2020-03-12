Харви Вайнштейн попал в больницу вскоре после того, как был приговорен к 23 годам тюрьмы

67-летний кинопродюсер пожаловался на боли в груди, сообщает «Рейтер» со ссылкой на его представителя. Еще не так давно один из самых влиятельных людей Голливуда был признан виновным в изнасиловании и домогательствах. Ранее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили десятки женщин, в том числе известные актрисы.