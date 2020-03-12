Еще три страны могут объявить России «нефтяную войну»

Ирак и Кувейт решили объявить о скидках на свою нефть, а Объединенные Арабские Эмираты собираются существенно нарастить добычу, пишет агентство «Блумберг». В конце прошлой неделе Россия отказалась продлить сделку со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. После этого стало известно, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу сырья и продавать его по сниженным ценам. После этого в понедельник мировые цены на нефть рухнули на 30%. На фоне объявления пандемии коронавируса смесь Brent подешевела более чем на 5% и продается по цене ниже 35 долларов за баррель.
2020-03-12T05:07:00+03:00
2020-03-12T05:08:11+03:00
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05:07, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…